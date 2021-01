Worms feiert großes Luther-Jahr

Worms (dpa) - Ein Schlüsselereignis der Kirchengeschichte wird 2021 ein halbes Jahrtausend alt. «Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen» - diese berühmten Worte soll der Reformator Martin Luther auf dem Wormser Reichstag als Gegenrede zu Kaiser und Papst gesprochen haben. Die Reformation nahm ihren Lauf. Am 18. April 1521 ist das 500 Jahre her. Der Jahrestag steht im Mittelpunkt eines feierlichen Gedenkens in Worms.

Mit mehr als 80 Einzelveranstaltungen - darunter die traditionellen Nibelungen-Festspiele und eine Landesausstellung - erinnert die Stadt in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) an die Widerrufsverweigerung. Als einzelner Mensch habe Luther sich gegen die mächtigsten Institutionen seiner Zeit gestellt, betont EKHN-Präsident Volker Jung vor dem Jubiläum. Diese Standfestigkeit fasziniere bis heute. «Was damals in Worms geschah, gehört zu den großen Stunden der Weltgeschichte», meint Jung.

