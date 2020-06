Zehntausende protestieren gegen Rassismus

Berlin (dpa) - Zehntausende Menschen in Deutschland haben am Wochenende gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Allein am Berliner Alexanderplatz waren es nach Polizeiangaben rund 15.000 Teilnehmer, in München gingen etwa 25.000 Demonstranten auf die Straße, In Hamburg folgten rund 14.000 Menschen dem Aufruf. In rund 25 Städten waren Anti-Rassismus-Demonstrationen geplant gewesen. Die Veranstalter hatten dazu aufgerufen, in schwarzer Kleidung zu erscheinen und der Tat schweigend zu gedenken. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai.

SPD-Chefin Saskia Esken sieht auch bei deutschen Sicherheitskräften einen latenten Rassismus, der durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müsse, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei stehe die große Mehrheit der Polizeibediensteten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber und leide unter dem potenziellen Vertrauensverlust, der sich daraus ergebe. Bei der Aufarbeitung von Fällen ungerechtfertigter Polizeigewalt dürfe nicht der Eindruck entstehen, der polizeiliche Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. «Deshalb muss eine unabhängige Stelle mit der Bearbeitung solcher Beschwerden betraut werden.»