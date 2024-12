100 Jahre Freie Wohlfahrtspflege

Berlin (d.de) - Mit einem Festakt in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Familienministerin Lisa Paus feiert die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) heute ihr 100-jähriges Jubiläum. Seit ihrer Gründung bündelt die BAGFW die Interessen der sechs großen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland: die Arbeiterwohlfahrt, den Deutschen Caritasverband, den Paritätischen Gesamtverband, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Deutschland und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.

Rund zwei Millionen hauptamtlich Beschäftigte und etwa drei Millionen ehrenamtlich Aktive arbeiten in den ca. 120.000 Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege. Sie setzt sich für benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen ein und ist in fast allen sozialen Bereichen tätig: von der Kinder- und Jugendhilfe über die Altenpflege, bis hin zur Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe und Beratung in Notlagen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Politik und anderen gesellschaftlichen Akteuren bringt die BAGFW darüber hinaus ihre Expertise in soziale Debatten und Gesetzgebungsverfahren ein.