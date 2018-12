100 Jahre Helmut Schmidt

Berlin/Hamburg (dpa) - Einmal nahm Sigmar Gabriel seine Frau mit zur «Audienz». «Wir waren beim lieben Gott», sagte sie danach. Die Treffen liefen immer gleich ab, Helmut Schmidt stellte Gabriel eine Höflichkeitsfrage, kurze Antwort. Dann über 20 Minuten Referat Schmidts zur Weltlage, rauchgeschwängert von den Mentholzigaretten.

Am 23. Dezember wäre Schmidt 100 Jahre alt geworden. Als der von seinen Nachfolgern ausgebootete langjährige SPD-Chef Gabriel Mitte Dezember auf der Fraktionsebene im Bundestag die Anekdoten zum Besten gibt, kommen rasch Martin Schulz und andere Abgeordnete dazu - leuchtende Augen, Wärmen an besseren SPD-Zeiten. «Er fehlt», sagt einer, ein anderer meint mit Blick auf die legendäre Abneigung zwischen dem Visionär Willy Brandt und dem hanseatisch trockenen Realpolitiker Schmidt: «Willy hat immer gesagt: Mit Helmut kannst Du über alles reden - nur nicht über Politik.»

Schmidt wurde eigentlich erst nach seiner Kanzlerschaft (1974-82) durch kluge Einwürfe als Herausgeber der «Zeit» zum Mentor der Nation - über seinen Verdruss mit den aktuellen Zeitläuften machte er kurz vor seinem Tod (10. November 2015) keinen Hehl. «Es zeichnet politische Führer wie Churchill, de Gaulle oder Adenauer aus, dass sie nicht nur die nächste Wahl, sondern auch das langfristig Notwendige im Blick haben», schrieb er in seinem letzten Buch «Was ich noch sagen wollte». «Der Trend, nur noch in Legislaturperioden zu denken, hat seither erheblich zugenommen.»

Jüngst wurde im Willy-Brandt-Haus eine Fotoausstellung eröffnet. Dort sind auch private Bilder von Schmidt mit seiner Ehefrau Loki und qualmige Bilder aus Schmidts Kellerbar in Hamburg-Langenhorn mit dem damaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing zu sehen.

«Die Bedeutung des Lebenswerks von Helmut Schmidt wird immer noch unterschätzt», sagte bei der Eröffnung der langjährige Erste Bürgermeister Hamburgs und heutige Bundesfinanzminister Olaf Scholz über sein Vorbild Schmidt - beide kannten und schätzten sich.

Da Führungen durch das Haus am Neubergerweg 80 in Langenhorn noch nicht möglich sind, bietet die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung einen virtuellen Rundgang an. Es ist immer noch so, wie sie hier gelebt haben: Bücher und Bilder, wohin man blickt, die berühmte Bar - Schmidt war der persönliche Kontakt zu anderen Staatenlenkern wichtig, da das am Ende bessere, multilaterale Entscheidungen ermögliche. Was er wohl von Donald Trump halten würde? Seit 1961 wohnten Helmut und Loki Schmidt hier.

Sogar der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew war in Langenhorn zu Besuch - es wurde quasi der zweite Regierungssitz von «Schmidt Schnauze». Berühmt war die «Freitagsgesellschaft», zu der die Schmidts nach Abgaben der Stiftung rund 30 Jahre lang jeden zweiten Freitag im Monat Politiker, Unternehmer, Künstler, Ärzte und Wissenschaftler einluden. «Entsprechend des Testaments von Helmut und Loki Schmidt soll das Wohnhaus unverändert erhalten bleiben», betont die Stiftung. Nebenan entstand schon vor Jahren ein Archiv, das Forschern offensteht. Schmidt hatte seit dem als Soldat überlebten Krieg alles festgehalten und gesammelt.