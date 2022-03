Aktionsprogramm für natürlichen Klimaschutz

Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat Eckpunkte für ein Aktionsprogramm zum natürlichen Klimaschutz in Deutschland vorgestellt. Die Pläne zielen darauf ab, natürliche Ökosysteme wie Wälder, Auen, Böden und Moore so zu schützen und wiederherzustellen, dass sie Treibhausgase binden und einen Klimaschutzbeitrag leisten. Zu den Eckpunkten, die Lemke in Berlin vorstellte, gehören etwa ein Bundesprogramm zur Wiedervernässung von Moorböden (Foto), eine verbindliche Meerschutz-Strategie und Maßnahmen zum Verbot von Holzeinschlag in öffentlichen Wäldern. Für die Umsetzung des Aktionsprogramms will die Bundesregierung in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt vier Milliarden Euro bereitstellen.

Es sei „höchste Zeit, dass wir nicht gegen die Natur arbeiten, sondern die vorhandenen Synergien zwischen Natur und Klimaschutz gezielt nutzen“, erklärte Lemke. Natürlicher Klimaschutz sei eine „Querschnittsaufgabe“ und bedeute auch Krisenvorsorge, betonte sie. Schon jetzt zeige sich, was die Zerstörung natürlicher Lebensräume anrichten könne. Viele Ökosysteme seien in einem degradierten Zustand. Entwässerte Moore könnten Treibhausgase nicht mehr binden, sondern würden stattdessen in großen Mengen Kohlenstoffdioxid ausstoßen, sagte Lemke. Mit dem Aktionsprogramm wolle die Bundesregierung gegensteuern - auch um die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz umzusetzen.