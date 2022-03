Arbeitslosigkeit sinkt, Inflation steigt

Wiesbaden (dpa) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im März auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das lag vor allem an den Energiepreisen, die um 39,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stiegen.

Unterdessen sank die Arbeitslosenquote in Deutschland um 0,2 Punkte im Vergleich zum Vormonat auf 5,1 Prozent. „Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter“, sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied bei der Bundesagentur für Arbeit, am Donnerstag in Nürnberg. Durch die Lockerungen in der Corona-Politik und die beginnende Frühjahrsbelebung sinke die Arbeitslosigkeit und steige die Beschäftigung.