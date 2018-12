Ausschreibung für Thomas-Mann-Haus

Los Angeles (dpa) - Das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles hat Aufenthalte für Wissenschaftler und Intellektuelle im Jahr 2020 ausgeschrieben. Sie würden für einen Zeitraum von drei bis zehn Monaten vergeben, teilte die Einrichtung auf ihrer Webseite mit. Die sogenannten Fellowships richteten sich an Persönlichkeiten, «die sich drängenden Herausforderungen unserer Zeit stellen und Themen in den Blick nehmen, die transatlantische Relevanz haben», hieß es.

Das ehemalige Wohnhaus des Schriftstellers Thomas Mann in Pacific Palisades war von der Bundesrepublik erworben und im Juni 2018 als transatlantische Begegnungsstätte eröffnet worden. Der vor den Nazis ins Exil geflohene Literaturnobelpreisträger hatte dort zwischen 1942 und 1952 gelebt. Das Haus der Familie Mann war in den 1940er Jahren Treffpunkt Intellektueller wie Theodor Adorno, Albert Einstein oder Lion Feuchtwanger. In Pacific Palisades entstanden auch zahlreiche Rundfunkbeiträge für die BBC, in denen Thomas Mann die deutschen Hörer gegen die Nazi-Diktatur mobilisieren wollte.

Zu den Thomas-Mann-Fellows des Jahres 2019 zählt unter anderen der Psychologe und Schriftsteller Frido Mann (78), ein Enkel des Dichters.