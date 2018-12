Ausstellung zur Weimarer Republik

Bonn (dpa) - Die Bundeskunsthalle beschäftigt sich in einer neuen Ausstellung mit dem Aufblühen des deutschen Kinos zur Zeit der Weimarer Republik. Der deutsche Film galt damals als künstlerisch führend und für kurze Zeit sogar als Konkurrenz zu Hollywood. Mode, Sport, Mobilität - das moderne Leben spiegelte sich in dem jungen Massenmedium. Wie die Ausstellung zeigt, sind viele der Themen bis heute relevant. «Wir haben immer das Gefühl, dass wir uns heute so abhetzen. Aber die 20er Jahre waren auch unglaublich beschleunigt», sagte Kuratorin Kristina Jaspers am Donnerstag.

Viele Exponate - darunter Kleidung, Filmtechnik und Fotos - werden nach Angaben des Museums in Bonn erstmals öffentlich ausgestellt und stammen aus der Sammlung der Deutschen Kinemathek. Die Ausstellung ist von Freitag (14. Dezember) bis zum 24. März 2019 zu sehen.