Baerbock ruft zu gemeinsamer Suche nach Friedenslösung auf

Abu Dhabi (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat an die arabischen Golfstaaten appelliert, gemeinsam mit dem Westen an einer Friedenslösung für die Menschen in Israel und den Palästinensergebieten zu arbeiten. „Alle Menschen haben ein Interesse an Frieden und daran, in Würde zu leben. Alle Menschen haben ein Recht, in Frieden und Würde zu leben“, sagte Baerbock nach einem Gespräch mit dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, in Abu Dhabi.

Das gelte für Israelis wie auch für Palästinenser gleichermaßen, und dies „eint auch die allergrößte Mehrheit der Menschen in der Region. Sie wollen, wie eigentlich alle Menschen auf dieser Welt, dass ihre Kinder eine Zukunft in Frieden haben“, sagte die Ministerin. Der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel habe das Sicherheitsgefühl einer ganzen Region erschüttert. „Unsere gemeinsame Botschaft aller Moderaten an die extremistischen Akteure in der Region ist ganz klar: Gießt kein weiteres Öl ins Feuer.“

Baerbock lobte die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), die ihre Unterstützung für das Palästinenserhilfswerk UNRWA erhöht hätten und sich auch in die Versorgung von Verwundeten aus Gaza einbringen wollten. „Gerade die Vereinigten Arabischen Emirate sind eine Brücke zwischen den verschiedenen Welten“ - auch da sie seit 2020 volle diplomatische Beziehungen mit Israel pflegten. „Die VAE haben erkannt, dass der direkte Austausch und Dialog allen mehr Sicherheit und Wohlstand bietet“, sagte die Außenministerin. Nach ihrem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten besucht Baerbock bei ihrer dritten Nahost-Reise seit dem Angriff der Hamas auf Israel auch noch Saudia-Arabien sowie Israel.