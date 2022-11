Baerbock vor COP27-Start:„Menschheit steuert auf Abgrund zu“

Sharm el Scheikh (dpa) - Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten hat Deutschland die Eindämmung der Erderwärmung als höchste Priorität bezeichnet. „Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben“, teilte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit. Die Welt habe „alle nötigen Instrumente in der Hand, um die Klimakrise zu begrenzen und auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen“.

Day 1 of #COP27 The negotiations on the agenda have started. Mitigation, loss & damage and long term financing are priorities for 🇩🇪 & EU. We need to move forward to close the gap to 1.5 degrees. @climatemorgan pic.twitter.com/nKbI34VuqZ