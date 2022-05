Bürgerrechtlerinnen aus Belarus ausgezeichnet

Aachen (dpa) – In Aachen ist der Internationale Karlspreis an die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie Veronika Zepkalo und die in Belarus inhaftierte Maria Kolesnikowa verliehen worden. Die drei Frauen stehen für eine demokratische Entwicklung in dem autoritär regierten Land und werden für ihren mutigen Einsatz für Freiheit, Demokratie und für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte geehrt.

Als die Preisträgerinnen Ende 2021 bestimmt wurden, sei die aktuelle Entwicklung nicht absehbar gewesen, sagte Jürgen Linden, der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums. Der Karlspreis wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verliehen. Namensgeber ist Karl der Große, der als erster Einiger Europas gilt und der sich häufig in Aachen aufhielt. Zu den Preisträgern gehören Angela Merkel, Papst Franziskus, Emmanuel Macron, Bill Clinton und Tony Blair. Außenministerin Annalena Baerbock hielt die Laudatio.