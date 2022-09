Bundeskanzler Scholz reist in die Golfstaaten

(dpa/deutschland.de) – Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Wochenende in die Golfregion gereist. „Klar ist, Gespräche in der Golfregion sind nicht einfach, aber wichtig“, sagte der Kanzler. Mit dem saudischen Kronprinzen habe er in Dschidda über Erneuerbare Energien, wirtschaftliche Zusammenarbeit, den russischen Angriff auf die Ukraine und die Bedeutung der Menschenrechte gesprochen. Mit Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen und Künstlerinnen tauschte er sich anschließend über die Situation der Frauen in Saudi-Arabien aus.

Am späten Samstagnachmittag flog der Bundeskanzler weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, auch um die Zusammenarbeit im Energiesektor zu voranzutreiben. Man habe bereits „eine ganze Reihe“ von Diesel- und Flüssiggasprojekten mit dem Golfstaat vorangebracht, sagte er am Sonntag in Abu Dhabi. Scholz betonte, wie wichtig es sei, bei der Energieversorgung auf möglichst viele Anbieter zu setzen. Die Abhängigkeit von einem Lieferanten „wird uns sicherlich nicht wieder passieren“, sagte er.

Bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezog Deutschland noch 55 Prozent seines Erdgases aus Russland. Inzwischen sind die Lieferungen von dort zum größten Teil eingestellt und die deutschen Gasversorger suchen nach neuen Bezugsquellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über die siebtgrößten Erdgasvorkommen weltweit, Katar ist einer der bedeutendsten Flüssiggas-Lieferanten. Es wurde erwartet, dass während des Kanzlerbesuchs ein Vertrag über die Lieferung von Flüssiggas (LNG) nach Deutschland unterzeichnet wird.