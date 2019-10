Bundespräsident dankt USA

Boston (dpa) - Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in die USA, um sich für ihre maßgebliche Rolle bei der Wiedervereinigung zu bedanken und die Partnerschaft jenseits aktueller Kontroversen zu bekräftigen. «Diesem Amerika verdankt Deutschland seine Einheit in Freiheit», sagte er laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. Er wird das Thema am Donnerstagabend (MEZ) im Goethe-Institut in Boston äußern. «Diesem Amerika sind wir tief verbunden, und wir bleiben es. Danke, Amerika!»

Steinmeiers Boston-Besuch findet auch zum Abschluss des Deutschlandjahres statt - ein Jahr lang hatte sich die Bundesrepublik in den USA unter dem Motto «Wunderbar together» mit rund 2000 Veranstaltungen präsentiert. Steinmeier war der Schirmherr, er hatte das Jahr auch 2018 in den USA eröffnet.

Ohne US-Präsident Donald Trump beim Namen zu nennen, weist Steinmeier auch auf die in dessen Amtszeit entstandenen Risse in den transatlantischen Beziehungen hin: «Diesem Amerika war das vereinte Europa immer ein Anliegen. Dieses Amerika wollte echte Partnerschaft und Freundschaft in gegenseitigem Respekt. Vieles davon scheint heute nicht mehr selbstverständlich.»

Für ihn bedeute dies, dass Europa «stärker und selbstbewusster», werden müsse. «Aber Europa soll nicht stark sein ohne Amerika - oder gar gegen Amerika», sagte Steinmeier nach dem vorab veröffentlichten Redemanuskript. «Damit Demokratie und Freiheit eine Zukunft haben in dieser Welt voller Anfechtungen und Konflikte, damit der "Westen" mehr bleibt als eine Himmelsrichtung, dafür brauchen wir einander. Dafür brauchen wir die transatlantische Partnerschaft.»

Den Deutschen sei die Demokratie wahrlich nicht in die Wiege gelegt worden, sagte Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird. «Wir haben sie nach den Katastrophen unserer Geschichte mit und dank Amerika aufs Neue gelernt.»

Zum Abschluss seiner Reise will sich Steinmeier an diesem Freitag unter anderem mit dem früheren US-Außenminister John Kerry treffen.