Bundesregierung bedauert Brexit

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) als Einschnitt für Europa bedauert und zugleich die Einheit der restlichen EU betont. „Wir setzen als Bundesregierung auch in Zukunft darauf, dass Großbritannien ein enger Partner, ein Freund ist", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Auf der Grundlage langjähriger Freundschaft und der gemeinsamen rechtsstaatlichen demokratischen Werte, die auch die Werte Europas seien, werde man weiterhin eng zusammenarbeiten.

Die europäische Integration habe Europa Frieden und Wohlstand gebracht, unterstrich Seibert. Sie sichere in einer sich ständig schnell verändernden Welt eine starke Stimme. „Wir sind entschlossen, diese europäische Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den anderen jetzt noch 26 europäischen Mitgliedsstaaten, die unsere Partner sind, fortzuschreiben." Die EU werde auch in Zukunft ihre Einheit bewahren und ihre Interessen geschlossen vertreten.

Fast ein halbes Jahrhundert sei Großbritannien ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union gewesen, sagte der Regierungssprecher. Die Bundesregierung und eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung bedauerten den Austritt. „Aber wir respektieren diese Entscheidung, die das britische Volk in einem Referendum getroffen hat." Im Austrittsabkommen mit der EU seien Rechtssicherheit für die Bürger hergestellt und weitere wichtige Leitlinien für die künftigen Beziehungen festgehalten worden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich am Freitagmorgen im Fernsehen zum Brexit geäußert. Er blicke sehr wehmütig auf die gemeinsame Zeit in der Staatengemeinschaft zurück, sagte der Politiker im „Morgenmagazin" des Senders ZDF. „Ich hab immer gerne in meinen europäischen Aktivitäten mit den Briten gesprochen, und wir haben oft Lösungen gefunden. Deshalb ist es schade. Aber wir müssen auch nach vorne blicken und müssen dafür sorgen, dass die Europäische Union stärker wird und nicht schwächer."

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, bis 2017 langjähriges Mitglied verschiedener deutscher Regierungen, geht unterdessen nicht davon aus, dass nun auch andere Staaten die EU verlassen. „Die Gefahr sehe ich gebannt, der Ablauf des Brexit hat solche Überlegungen in anderen EU-Ländern eher geschwächt", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Gleichzeitig bedauerte er die Entscheidung der Briten. „Der Brexit ist ein trauriges Ereignis."

Großbritannien wollte die EU mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum am Freitag um 24.00 Uhr (MEZ) verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen.