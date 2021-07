Bundeswehr führt EU-Ausbildungsmission in Mali

Bamako/Berlin (dpa) - Der deutsche Brigadegeneral Jochen Deuer ist neuer Kommandeur der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM). Deuer übernahm am Mittwoch die Führung über die etwa 950 EUTM-Soldaten in dem westafrikanischen Land, wie das Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte. Ziel des seit 2013 laufenden Einsatzes ist es, die Streitkräfte in der Region durch Beratung und Ausbildung zu unterstützen, so dass sie Bedrohungen durch islamistische Terrorgruppen entgegentreten können.

Die Lage in Mali hatte sich in den vergangenen Monaten weiter angespannt. Binnen eines Jahreszeitraums gab es zwei Militärputsche, zuletzt gab es einen Selbstmordanschlag auf deutsche UN-Soldaten. Rund 880 deutsche Soldaten sind Teil der UN-Truppe Minusma in Mali. Für die EU-Ausbildungsmission EUTM stellt die Bundeswehr aktuell rund 110 Männer und Frauen.

Deuer kündigte an, die Zusammenarbeit mit den malischen Streitkräften verstärken und die Sicherheit des eigenen Personals verbessern zu wollen, wie aus einem Redemanuskript hervorging, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Der General nannte die Verlegung des in der Hauptstadt Bamako gelegenen EUTM-Hauptquartiers sowie der Ausbildungsstätten.

Er wolle einen Ausbildungsansatz vorantreiben, der es ermöglicht, dass bilaterale Initiativen zur Ausrüstung der malischen Streitkräfte, entweder durch europäische Partner oder durch die EU, eine nachhaltige Wirkung entfalten, indem sie durch Ausbildung und Beratung auf allen Ebenen begleitet werden, sagte Deuer weiter. Insgesamt plädierte er für eine Konzentration der Aufgaben und bemühte ein malisches Sprichwort: «Die Hyäne, die zwei Gazellen gleichzeitig jagt, wird hungrig zu Bett gehen.»

