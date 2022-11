China will mehr Zusammenarbeit mit Deutschland

Peking (dpa) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping will die Zusammenarbeit mit Deutschland ausbauen. Bei seinem ersten Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking äußerte er die Hoffnung, dass der Besuch das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit vertiefe. Scholz sagte, man spreche über eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen, aber selbstverständlich auch über Themen, „wo wir unterschiedliche Perspektiven verfolgen“. Er nannte besonders den Ukraine-Krieg, in dem China Russlands Präsident Wladimir Putin Rückendeckung gibt. Weitere wichtige Themen seien Hunger, Klimawandel und die Verschuldung armer Länder. Scholz ist der erste westliche Regierungschef, der Xi Jinping nach dessen Wiederwahl zum Parteichef vor zwei Wochen trifft.