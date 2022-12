Der Kaiser trauert um den König

München (dpa) – Der Tod des brasilianischen Idols Pelé ist in Deutschland mit großer Trauer aufgenommen worden. Der großartige Fußballer und Mensch war auch in Deutschland außerordentlich populär, auch weil den besten deutschen Fußballspieler, „Kaiser“ Franz Beckenbauer eine enge Freundschaft mit „el rei de futbol“, dem König des Fußballs, verband. Der 77jährige Beckenbauer sagte: „Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund“. Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo gestorben. „Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: für den Fußball, für seine Familie, für alle Menschen. Einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist“, ergänzte Beckenbauer, der 1977 gemeinsam mit Pelé beim US-Club Cosmos New York gespielt hatte.