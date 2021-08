Deutsche Botschaft in Kabul geräumt

Kabul (dpa) - Angesichts des Siegeszugs der Taliban in Afghanistan hat Deutschland seine Botschaft in Kabul geschlossen und das Personal zum militärischen Teil des Flughafens der Hauptstadt verlegt. Die Taliban rückten am Wochenende bis Kabul vor, wiesen ihre Kämpfer jedoch an, nicht in die Stadt einzudringen. Ein Gefecht um die Millionenmetropole gab es zunächst nicht. Doch auch die USA begannen mit der Räumung ihrer Botschaft.

„Die Nachrichten und die Bilder, die uns zurzeit aus Afghanistan erreichen, sind wirklich nur schwer zu ertragen“, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas. „In dieser Situation muss oberste Priorität die Sicherheit unserer Staatsangehörigen, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Botschaft haben und genauso die Menschen, mit denen wir in den letzten Jahren in Afghanistan zusammengearbeitet haben. Daher haben wir heute früh entschieden, unser Botschaftspersonal in einen militärisch gesicherten Bereich am Flughafen in Kabul zu verlagern. Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt dort und sie sind dort in Sicherheit.“

Angesichts des Taliban-Vormarschs will die Bundeswehr deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte möglichst schnell aus Kabul evakuieren. Fallschirmjäger der Bundeswehr sollen an diesem Montag in Militärtransportern nach Kabul fliegen. Am selben Tag soll nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein Krisenunterstützungsteam (KuT) aus Experten verschiedener Ministerien in der afghanische Hauptstadt eintreffen. In der usbekischen Hauptstadt Taschkent soll ein zweites KuT eine Drehscheibe («Hub») für die Rettung von Menschen vor den Islamisten organisieren. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.

