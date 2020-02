Deutsche First Lady besucht Nepal

Kathmandu (dpa) - Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, schaut sich den Wiederaufbau im stark erdbebengefährdeten Land Nepal an und besucht auch von deutschen Spenden unterstützte Projekte des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef). Sie ist wie frühere deutsche First Ladys Unicef-Schirmherrin und hofft nun, die Hilfsbereitschaft für Menschen in Entwicklungsländern zu erhöhen.

In Nepal gab es im April 2015 ein verheerendes Erdbeben. Knapp 9000 Menschen starben damals. Noch sind etwa ein Drittel der vom Beben zerstörten Wohnhäuser und öffentlichen Bauten kaputt oder im Bau, heißt es von der nepalesischen Wiederaufbaubehörde NRA. Besonders betroffen sind die Kinder, die Unicef zufolge 40 Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachen. Knapp 8000 Schulen wurden nach Angaben von Unicef zerstört. Und einige Schulen, die noch standen, wurden nach dem Beben zunächst als Notunterkünfte genutzt. So hatten rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche zeitweise schulfrei. «Ihre Lage ist besonders schwierig», sagte Büdenbender. «Noch immer bekommen sie die Folgen des schweren Erdbebens vor fünf Jahren zu spüren, und die Bedrohung durch Naturkatastrophen gehört zu ihrem Alltag.»

Deshalb lernen die Kinder ganz praktisch, wie sie sich bei einem Erdbeben zu verhalten haben. Davon machte sich Büdenbender am Dienstag ein Bild: Sie besuchte eine wiederaufgebaute Schule, die nun möglichst erdbebensicher sein soll. Dort, in einer 2015 besonders betroffenen Region, gibt es alle zwei bis drei Monate eine Erdbeben-Übung: Die Kinder sitzen auf dem Boden und die Lehrerin zeigt eine Zeichnung der Schule und Umgebung. Sie stellt Fragen, um das Wissen der Kinder zu testen: Sollen sie im Wald Schutz suchen? Wo gibt es Strommasten, vor denen man sich im Fall der Fälle hüten sollte? Die Antwort geben die Kinder sofort: Am besten ist es, sich auf dem Pausenhof zu versammeln. Dies ist ein offener Ort, wo sie eher vor einstürzenden Gegenständen sicher sind.

Büdenbender beschäftigt sich auf ihrer Reise auch mit einem anderen großen Problem in dem kleinen Land: die Gesundheitsversorgung. Sie besuchte am Dienstag ein provisorisches Gesundheitszentrum mit Kreißsaal und Medikamentenausgabe. Es soll so lange stehen, bis das ursprüngliche Gebäude wirklich erdbebensicher aufgebaut ist.

Am Vortag sprach sie mit Schülern, die ihre Nachbarn über die Gefahren von dreckigem Wasser aufklären und sich für bessere Hygiene einsetzen. So wollen sie eine Krankheit bekämpfen, die eine Folge des Bebens war: Cholera. Die Durchfallerkrankung verbreitete sich Unicef zufolge in Nepal, weil die Wasserversorgung durch das Beben beschädigt war und so mehr Menschen verschmutztes Wasser tranken. Unbehandelt kann Cholera nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zum Tod führen.

Die Nepal-Reise der First Lady unterscheidet sich von denen, die sie mit dem Bundespräsidenten unternimmt. «Ich bin keine Amtsträgerin - es gibt also kein großes Protokoll: Ich fliege mit wenigen Mitarbeitern per Linienflug.» Etwas formell ist es aber schon - sie reist im Konvoi und mit dabei sind auch Personenschützer und Mitarbeiter der nepalesischen Polizei. Es ist ihre zweite Auslandsreise als Unicef-Schirmherrin.

2018 war sie im Libanon, einem Nachbarland Syriens, das besonders viele Menschen aufgenommen hat, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen waren. Auch in Nepal ist Migration ein Schlüsselthema: Wegen großer Arbeitslosigkeit ziehen viele Nepalesen ins Ausland, um Geld zu verdienen und nach Hause zu schicken. Viele ziehen etwa in die Golfstaaten, um dort auf dem Bau zu arbeiten.

Auch der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Landes - das Erdbeben traf diesen aber auch. Das Basislager des Mount Everests sah damals dem belgischen Bergsteiger Damien François zufolge «wie nach einem Tsunami» aus, 18 Menschen starben dort. Die Abstiegsroute wurde zerstört, Bergsteiger saßen auf dem Gletscher fest, wurden später ausgeflogen. Niemand erklomm 2015 den welthöchsten Gipfel.