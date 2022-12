Deutsche Großstädte verlieren Bevölkerung

Wiesbaden (dpa) - Deutsche Großstädte haben 2021 durch Umzüge im Inland so stark an Bevölkerung verloren wie zuletzt 1994. Im Jahr 2021 zogen genau 128.507 mehr Menschen aus kreisfreien Großstädten weg als aus dem Inland dorthin zuzogen, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden mit. 2019 – also vor der Pandemie – war bei der Binnenwanderung innerhalb Deutschlands das Minus der Städte weniger als halb so groß: 60.554 Personen. Mögliche Gründe seien veränderte Vorlieben beim Wohnen, Wohnungsknappheit und anhaltend hohe Wohnungspreise in den großen Städten, hieß es.