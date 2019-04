Mehr Soldatinnen für den Frieden

New York (dpa) - Deutschland will ein globales Netzwerk von Blauhelm-Soldatinnen schaffen. „Frauen sind nicht die besseren Blauhelmsoldaten, aber sie sind anders und diese Vielfalt ist eine Stärke“, sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen am 11. April dem UN-Sicherheitsrat in New York. Von der Leyen leitete in dem Gremium, in dem Deutschland derzeit turnusgemäß den Vorsitz hat, eine Debatte über Frauen in Friedenseinsätzen.

„Wenn wir Frauen in allen Lebenssituationen stärken wollen, ist Sichtbarkeit der Schlüssel dazu“, sagte die Verteidigungsministerin. „Wir brauchen Vorbilder, um die Fantasie anzuregen, erfolgreiche weibliche Mentoren, die jüngeren Frauen ihre Geschichten erzählen und ihre Erfahrungen teilen können.“ Deutschland werde die Einrichtung eines globalen Netzwerks von Blauhelm-Soldatinnen unterstützen und zudem untersuchen, was Frauen davon abhalte, in ihren jeweiligen Heimatländern Karriere beim Militär zu machen.