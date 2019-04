Deutschland entsendet UN-Beobachter

Berlin (dpa) - Deutschland wird ein Kontingent von maximal zehn Soldaten und Polizisten für die UN-Beobachtungsmission UNMHA im Bürgerkriegsland Jemen bereitstellen. Das hat die Regierung am Mittwoch in Berlin beschlossen.

Der UN-Sicherheitsrat hatte im Januar grünes Licht für die vorerst auf sechs Monate angelegte Beobachtungsmission UNMHA gegeben, die eine Waffenruhe in der strategisch wichtigen Hafenstadt Hudaida überwachen soll. Die damals verabschiedete Resolution sieht die Entsendung von 75 unbewaffneten Beobachtern in die Region vor.

Außenminister Heiko Maas betonte, der Waffenstillstand in Hudaida sei zentral für den Einstieg in einen politischen Friedensprozess, für die Chance auf einen landesweiten Waffenstillstand und für eine Linderung der humanitären Katastrophe in Jemen.

Deutschland setze sich nachhaltig für eine friedliche und tragfähige Lösung im Jemen-Konflikt unter Ägide der Vereinten Nationen ein, «auch wenn wir wissen: Der Weg dorthin bleibt weit, der Prozess ist nach wie vor ebenso komplex wie fragil».

Die Vereinten Nationen hatten Deutschland insbesondere um die militärische Besetzung des Dienstpostens eines «Leiters Auswertung» («Chief Assessment UNMHA») gebeten. Dieser wird nun laut Maas, in einem ersten Schritt mit einem deutschen Soldaten besetzt. Der Kabinettsbeschluss sehe die Entsendung von bis zu fünf Soldaten und bis zu fünf Polizisten vor.