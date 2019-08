Elektroindustrie schwächelt

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Elektroindustrie leidet unter dem zunehmend unsicheren Welthandelsklima. Nach einem schwachen Juni liegt die preisbereinigte Produktion zum Halbjahr 3,9 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Es werde sehr schwer, die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Zuwachs von 1 Prozent noch zu erreichen, sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Auch der Umsatz lag mit 109,8 Milliarden Euro um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Bei den Aufträgen verzeichneten die Unternehmen ein Minus von 1,6 Prozent, so dass die Auftragsbestände nur noch für 3,1 Monate reichen. Laut einer ZVEI-Umfrage will jeder vierte Betrieb im laufenden Quartal seine Produktion drosseln, während 15 Prozent noch zulegen. Das Geschäftsklima wird aktuell deutlich negativer bewertet als noch im Juni.

In Deutschland mehren sich inzwischen die Zeichen für eine Konjunkturflaute: Die seit geraumer Zeit schwächelnde Industrie produzierte im zweiten Quartal weniger als im ersten Vierteljahr, auch im Juni gab es ein Minus, wie aus bereits am am Mittwoch veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Die exportorientierte deutsche Industrie leidet unter internationalen Handelskonflikten, den Unwägbarkeiten des Brexits und dem Strukturwandel in der Autoindustrie.