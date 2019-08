Erinnerung an Weimarer Verfassung

Schwarzburg (dpa) – Der Urlaub eines Staatsoberhauptes hat dem kleinen Ort Schwarzburg im Bundesland Thüringen seinen Platz in der Geschichte verschafft. 60 Kilometer entfernt von Weimar, wo die Nationalversammlung der ersten deutschen Demokratie tagte, setzte Reichspräsident Friedrich Ebert am 11. August 1919 seine Unterschrift unter die Weimarer Verfassung.

Genau 100 Jahre später würdigt an diesem Sonntag ein Verfassungsfest auf Schloss Schwarzburg das Ereignis. Auf der Verfassungsurkunde, die Friedrich Ebert (1871-1925) signierte, steht in gut lesbarer Handschrift «Schwarzburg» als Ortsangabe.Der genaue Unterschriftsort in Schwarzburg ist unbekannt, wie auch der Grund, warum es Ebert ausgerechnet dorthin in den Urlaub zog. Fotos zeigen den berühmten Urlauber vor dem Hotel «Weißer Hirsch» oder beim Spaziergang auf der Terrasse von Schloss Schwarzburg, von der er herab ins wildromantische Schwarzatal – heute Teil des Naturparks Thüringer Wald – blickt.

In dem Ort ist das erste demokratisch gewählte deutsche Staatsoberhaupt allgegenwärtig. Ein Platz ist nach Ebert benannt, ein Gedenkstein auf der Schlossterasse erinnert an ihn, ein Hotel nimmt die Unterzeichnung mit einer Tafel an der Fassade für sich in Beschlag.