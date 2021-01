Eröffnung des „Rapid Response Windows“

In formellen Friedensverhandlungen spielen Frauen nur selten eine offizielle Rolle. Manchmal liegt es nur an ganz praktischen Gründen: Die Reisekosten sind zu hoch, es gibt Schwierigkeiten bei der Visa-Bearbeitung oder es steht keine Kinderbetreuung während ihrer Abwesenheit zur Verfügung.

An diesem Punkt setzt das neue Rapid Response Window des UN-Fonds Women‘s Peace and Humanitarian Fund an. Das Instrument soll dazu beitragen, konkrete praktische Hürden zu überwinden und Frauen durch gezielte Unterstützung die Teilnahme an Friedensverhandlungen zu ermöglichen.

Mit vergleichsweise niedrigen Fördersummen sollen Frauen bei den Reisekosten unterstützt werden, Hilfe bei Visaanträgen oder eine kurzfristige Kinderbetreuung erhalten. Auch Verhandlungstrainings lassen sich so finanzieren, um die Teilnehmerinnen bestmöglich auf die Friedensprozesse vorzubereiten.

Denn: „Der Frieden, den Frauen mitverhandeln, ist erfolgreicher, das hat uns die Geschichte gezeigt“, sagt Außenminister Heiko Maas.

Am Donnerstag ist das Rapid Response Window offiziell mit einer virtuellen Veranstaltung gestartet, an der neben Außenminister Heiko Maas auch seine Kolleginnen und Kollegen aus Belgien und Norwegen teilgenommen haben. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen und der Zivilgesellschaft waren unter den Teilnehmenden. Mit einer Fördersumme von einer Million Euro ist Deutschland größter Geber für das Rapid Response Window.

