Erstes LNG-Terminal eröffnet

Wilhelmshaven (dpa) - Nach nur knapp zehn Monaten Planungs- und Bauzeit ist das erste deutsche Terminal für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven eröffnet worden. „Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag bei der Einweihungsfeier, an der auch Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil teilnahmen.

Das schwimmende Terminal soll dazu beitragen, die durch ausbleibende Lieferungen aus Russland entstandene Lücke bei der Gasversorgung Deutschlands zu schließen. Herzstück ist das fast 300 Meter lange Spezialschiff „Höegh Esperanza“, das künftig das von Tankschiffen angelieferte verflüssigte Erdgas in gasförmigen Zustand umwandeln und in das deutsche Gasnetz einspeisen soll. Es machte bereits am Donnerstag beladen mit LNG am Anleger fest. Die Inbetriebnahme ist laut Betreiber, dem Gasimporteur Uniper, für den 22. Dezember geplant.

Für die schnelle Realisierung der Industrieanlage dankte der Bundeskanzler Arbeiterinnen und Arbeitern, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Unternehmen und Behörden. Das Terminal sei ein „ganz wichtiger Beitrag für unsere Sicherheit“. Die Bundesregierung habe nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine schnell entschieden, eine LNG-Terminal-Infrastruktur aufzubauen, um die Energieversorgung unabhängig von dem Pipeline-Gas aus Russland zu machen, erinnerte Scholz an seine „Zeitenwende“-Rede nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Deutschland übernehme mit dem Aufbau einer Infrastruktur für LNG-Terminals auch Verantwortung für europäische Nachbarn ohne Küsten, sagte Scholz. „Dieses Flüssiggas-Terminal ist auch ein Symbol europäischer Solidarität.“ Insgesamt wurden im Auftrag der Bundesregierung fünf der schwimmenden Terminals gechartert.