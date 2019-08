Fridays-for-Future-Demo in Dortmund

Dortmund (dpa) - Teilnehmer des Sommerkongresses der Friday-for-Future-Bewegung haben am Freitag in der Dortmunder Innenstadt für mehr Klimaschutz demonstriert. Mit Sprechchören, Musik und Transparenten zogen sie durch die Innenstadt. Die Veranstalter schätzten die Teilnehmerzahl auf rund 1500. «Es darf niemals soweit kommen, dass sich die Erde um zwei Grad erwärmt. Wir sind schon sehr nahe daran, und das macht uns riesengroße Angst», sagte eine Rednerin bei einer Kundgebung. An einer Kreuzung verteilten Aktivisten Flugblätter an vor der Ampel wartende Autofahrer.

Auch Angehörige der Gruppierungen Parents-for-Future und Scientists-for-Future beteiligten sich an dem Demonstrationszug. Den Menschen müssten nachhaltige Lösungswege aufgezeigt werden, die sie verstehen und anwenden könnten, sagte eine Wissenschaftlerin.

Seit Mittwoch veranstalten Fridays-for-Future-Aktivisten in Dortmund einen Sommerkongress mit Workshops, Diskussionen und Arbeitsgruppen. Beim Kongress gehe es weniger um Entscheidungen, wie man dem Thema Klimawandel begegnet, betonen die Organisatoren des Kongresses. Vielmehr ginge es um das Vernetzen, Informieren, Austauschen und Bestärken. Die Veranstaltung endet am Sonntag.

Einige im Organisationsteam hoffen, zum 20. September viele Menschen auf die Straße zu bringen. An dem Tag, an dem auch das Klimakabinett in Berlin seine Ergebnisse vorstellen will, hat die Bewegung zum Generalstreik aufgerufen.