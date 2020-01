Gedenken an Opfer der NS-Zeit

Berlin (dpa) - Der Bundestag gedenkt heute der Millionen Opfer des Nationalsozialismus. 75 Jahre nach der Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz haben erstmals die Präsidenten Deutschlands und Israels, Frank-Walter Steinmeier und Reuven Rivlin, gemeinsam an der Gedenkstunde teilgenommen und Reden gehalten.

Zum Auftakt erinnerte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an die Opfer des NS-Unrechtsregimes. Er warnte in seiner Rede vor einer Verharmlosung der Nazi-Verbrechen. «Immer wieder gab es Versuche, und es gibt sie immer noch, die Verbrechen kleinzureden. Das wird nicht gelingen», sagte der Politiker im Bundestag. Es gehöre zum gesellschaftlichen Grundkonsens, diese historische Verantwortung anzunehmen. «Sie ist konstitutiv für das Selbstverständnis unseres Landes. Wer an diesem Fundament rüttelt, wird scheitern.»

Schäuble betonte weiterhin, die Geschichte gebe keine Handlungsanleitungen. Wer sich mit ihr ernsthaft befasse, schärfe aber seine Sensibilität für Entwicklungen in der Gegenwart und könne sie besser deuten. Diese Sensibilität sei gerade heute nötig. «75 Jahre nach Auschwitz gibt es in Deutschland noch immer Antisemitismus und Rassismus - in vielen Facetten.»

Steinmeier warnte vor der Rückkehr autoritären Denkens in Deutschland und rief zum entschiedenen Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus auf. «Erheben wir uns gegen den alten Ungeist in der neuen Zeit», sagte der Bundespräsident.

«Wir dachten, der alte Ungeist würde mit der Zeit vergehen. Aber nein: Die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand», warnte der Bundespräsident. Sie präsentierten ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Vision, als die bessere Antwort auf die offenen Fragen unserer Zeit. «Ich fürchte, darauf waren wir nicht vorbereitet – aber genau daran prüft uns unsere Zeit. Und diese Prüfung müssen wir bestehen. Das sind wir der Verantwortung vor der Geschichte, den Opfern und auch den Überlebenden schuldig!»

Israels Staatspräsident Rivlin rief zum gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus und Hass auf: «Rassismus, Nationalismus und Kriegstreiben dürfen sich nicht wiederholen.» Europa werde heute von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht, warnte er und nannte Nationalismus, Fremdenhass und einen hässlichen und extremen Antisemitismus.

Die ständige Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Holocaust habe es möglich gemacht, ein neues Kapitel aufzuschlagen, sagte Rivlin. Deutschland sei mit seiner Geschichte des Schreckens ein Leuchtturm für Verantwortung und moderate Kräfte geworden.

Der Bundestag erinnert jedes Jahr in einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Allein im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im von der Wehrmacht besetzten Polen ermordete die SS mindestens 1,1 Millionen Menschen, zumeist Juden. Die wenigen Überlebenden wurden vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, von Soldaten der Roten Armee befreit. In ganz Europa fielen dem Holocaust rund 6 Millionen Juden zum Opfer. Im von Nazi-Deutschland begonnenen Zweiten Weltkrieg starben mindestens 55 Millionen Menschen.