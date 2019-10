Gedenken nach Anschlag in Halle

Berlin (dpa) - Nach dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in der ostdeutschen Stadt Halle wird an vielen Orten getrauert. Der Bundesrat hat mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Bundesratspräsident Daniel Günther forderte Konsequenzen nach der «feigen Tat». Alle müssten sich fragen, was sie tun könnten, um gegen solchen Hass vorzugehen, sagte Günther am Freitag. Er ist zugleich Ministerpräsident des norddeutschen Bundeslands Schleswig-Holstein.

Nach Worten Günthers ist jeder gefragt, die Verbreitung von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu verhindern. «Es ist schon bitter genug, dass Mitglieder einer Religionsgemeinschaft in Deutschland ihren Gottesdienst hinter verschlossenen Türen abhalten», sagte er. Noch schlimmer sei, dass sich die Notwendigkeit einer solchen Sicherung bewiesen habe. Es mache fassungslos, dass Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle in der Synagoge um ihr Leben gebetet hätten.

Auch am Tatort in Halle zeigten viele Menschen ihre Betroffenheit. Am Freitag wurden immer mehr Blumen und Kerzen an zentralen Orten abgelegt. «Kein Platz für Antisemitismus», stand auf einem der vielen Plakate, die Bürger niedergelegt hatten. Vier Profi-Sportvereine der Stadt haben sich inzwischen auf eine gemeinsame Aktion gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus verständigt. Am Abend wollen sich die Sportler bei einem Eishockey-Spiel hinter einem Banner mit der Botschaft «Zusammen gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus» versammeln.

Als weitere Gedenkveranstaltung war in Halle ein Friedensgebet mit anschließendem Gedenken in der Synagoge für die Opfer Anschlags geplant. Auch in anderen Städten haben Bürger und Institutionen zu Mahnwachen aufgerufen. In Brüssel gedachten mehr als 100 Menschen der Opfer des Anschlags vor der deutschen Botschaft. «Wir stehen hier in Solidarität mit all jenen, deren Leben von Rassismus bedroht wird», sagte Bini Guttmann, Präsident der Europäischen Union jüdischer Studenten.

Am Freitag wurde bekannt, dass der Todesschütze seine Tat gestanden und ein rechtsextremistisches, antisemtisches Motiv bestätigt hat. Der 27-jährige Stephan B. habe in dem mehrstündigen Termin beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Donnerstagabend umfangreich ausgesagt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Karlsruhe. B. befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Der am Abend erlassene Haftbefehl legt ihm zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch zur Last. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft auf Anfrage.