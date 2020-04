Goethe-Medaille für Ian McEwan

Berlin (dpa) - Der britische Schriftsteller Ian McEwan wird mit der Goethe-Medaille 2020 ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind die bolivianische Künstlerin Elvira Espejo Ayca und die südafrikanische Schriftstellerin Zukiswa Wanner. Mit dem jährlich als Ehrenzeichen der Bundesrepublik vergebenen Preis will das Goethe-Institut Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement im internationalen Kulturaustausch würdigen. Die Preisübergabe unter dem Thema «Widerspruch ertragen - der Ertrag des Widerspruchs» ist für den 28. August, dem Geburtstag Johann Wolfgang von Goethes, in Weimar vorgesehen, wie das für auswärtige Kulturpolitik zuständige Institut am Dienstag mitteilte.