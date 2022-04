Gratulationen aus Deutschland an Emmanuel Macron

Berlin (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron als klares Bekenntnis zu Europa gewürdigt. „Félicitations, herzliche Glückwünsche, lieber Präsident @EmmanuelMacron“, schrieb der SPD-Politiker am Sonntagabend auf Twitter. „Deine Wählerinnen und Wähler haben heute auch ein starkes Bekenntnis zu Europa gesendet. Ich freue mich, dass wir unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen!“ Als erster ausländischer Regierungschef gratulierte Scholz Macron am Sonntagabend in einem Telefonat auch persönlich zum Wahlsieg.

Weitere deutsche Spitzenpolitiker der Ampel-Koalition und der Union gratulierten ebenfalls. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sprach auf Twitter von einer „guten Nachricht für Europa und für die Fortsetzung der Deutsch-Französischen Freundschaft“.

„Es ging um grundsätzliche Wertefragen“, schrieb Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzender Christian Lindner auf Twitter. „Entschieden haben sich die Französinnen und Franzosen für Macron. Damit ist das vereinte Europa die größte Gewinnerin dieser Wahl.“ Auch CDU-Chef Friedrich Merz erklärte, Europa habe gewonnen. „Jetzt ist ein neuer Anlauf für deutsch-französische Zusammenarbeit möglich und nötig!“

Grünen-Chef Omid Nouripour kombinierte seine Gratulation an Macron mit der Einschätzung, die „Normalisierung extremistischer Diskurse“ im französischen Wahlkampf sei eine Mahnung. „Es gilt, mit aller Kraft für Demokratie und Freiheit einzutreten und unsere europäischen Werte zu verteidigen.“

Quelle: dpa, Übersetzung: deutschland.de