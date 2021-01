„Große Erleichterung“: Glückwünsche an Biden

Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden sorgt in Deutschland für Erleichterungen und Hoffnung. Von einem „guten Tag für die Demokratie“ sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer am Mittwoch verbreiteten Videobotschaft. „Meine Erleichterung ist groß, dass Joe Biden heute als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht“, sagte er. „Wir freuen uns darauf, die USA als unverzichtbaren Partner in vielen Fragen künftig wieder an unserer Seite zu wissen: beim gemeinsamen und solidarischen Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, beim weltweiten Klimaschutz, bei Fragen der Sicherheit, auch der Rüstungskontrolle und Abrüstung und in vielen drängenden Konflikten auf der Welt.“

Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte in der Zeitung „Bild“ die Erwartung, dass es künftig deutlich engere Konsultationen zwischen den Regierungen Deutschlands und der USA geben werde als in den vergangenen vier Jahren.

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble reagierte in einem Interview mit der Zeitung „Handelsblatt“ erleichtert auf Bidens Amtseinführung: „Dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie war, ist seit dem Angriff auf das Kapitol nicht mehr zu bestreiten. Ich hoffe sehr, dass das zutiefst gespaltene Land wieder stärker zusammenfindet. Da kann ich dem neuen US-Präsidenten Joe Biden nur von ganzem Herzen alles Glück der Welt wünschen, dass das gelingt.“

