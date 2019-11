Grundrente beschlossen

Berlin (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den in der großen Koalition gefundenen Kompromiss zur Grundrente als gute Lösung gelobt. «Wir haben eine Grundrente, die ihren Namen auch verdient», sagte der Politiker am Montag in der Nachrichtensendung ARD-«Morgenmagazin». Ihm sei es besonders wichtig gewesen, bedürftige Menschen nicht abzuschrecken und unnötige Bürokratie zu vermeiden.

Der Kompromiss ist nach Heils Ansicht auch ein Beleg für die Handlungsfähigkeit der Regierungskoalition aus Union und Sozialdemokraten (SPD). «Wenn die Regierung das bewegt, was die Menschen bewegt, dann soll sie auch weiterarbeiten.» Für eine Bilanz der Regierung sei es noch zu früh, der Kompromiss sei aber ein «großer Schritt» gewesen.

Die Spitzen der Koalition hatten sich am Sonntag darauf verständigt, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen künftig eine Grundrente erhalten sollen, die höher liegt als die Grundsicherung. Die Gesamtkosten für diese Leistungen belaufen sich auf bis zu bis 1,5 Milliarden Euro. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung. Im Koalitionsvertrag steht zur Grundrente, dass vorher überprüft werden soll, ob die Betroffenen bedürftig sind.

Mit dem Grundrentenkompromiss sollen Rentner ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.