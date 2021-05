Hansi Flick wird Bundestrainer

Frankfurt/Main (dpa) - Jogi geht, Hansi kommt! Gerade rechtzeitig vor dem Start in die heiße EM-Vorbereitung ist die Bundestrainer-Frage für die Zeit nach der Ära von Joachim Löw nun offiziell geklärt. Bayern Münchens Titelsammler Hansi Flick wird neuer Chefcoach der Fußball-Nationalmannschaft und beerbt seinen einstigen Vorgesetzten und Weltmeister-Trainer Löw nach dem EM-Sommer.

«Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen», sagte Flick nach seiner Unterschrift unter seinen Dreijahresvertrag am Dienstag in Frankfurt.

Flick gestand, dass er nur drei Tage nach der siebten und letzten Titelparty mit dem FC Bayern auch noch Abstand von seiner historisch erfolgreichen Zeit in München gewinnen muss. «Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Die Saison ist gerade abgeschlossen, und die zwei Jahre bei Bayern München wirken bei mir noch stark nach», sagte der 56-Jährige.

Eine erste Auszeit wird nur kurz sein. Schon in drei Wochen wird Flick seine künftigen Nationalspieler mit dem starken Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich und DFB-Rückkehrer Thomas Müller bei der EM live begutachten. «Ich drücke uns allen die Daumen. Das erste Spiel gegen Frankreich werde ich mir in München angucken», sagte er. «Ich freue mich auf dieses Spiel», sagte Flick.