Heiko Maas in Pakistan

Islamabad/Kabul (dpa) - Außenminister Heiko Maas sucht auf dem Weg zu einem Frieden in Afghanistan auch den Schulterschluss mit der Regierung des einflussreichen Nachbarlands Pakistan. «Sie wird bei diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen», sagte Maas am Dienstag in Islamabad bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Mehmood Qureshi. Dieser begrüßte, dass die USA eine Serie von Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban aufgenommen haben, die zu direkten Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung führen sollen. «Der einzige Weg nach vorn ist eine ausgehandelte Friedenslösung», sagte Qureshi. Die Afghanen müssten selbst ihre Koexistenz und ihr Zusammenleben regeln.

Die USA hatten im vergangenen Sommer in einer Abkehr von ihrer bisherigen Politik Direktgespräche mit den Taliban aufgenommen, um den Afghanistan-Konflikt zu beenden. Die Taliban lehnen allerdings direkte Gespräche mit der afghanischen Regierung bislang ab, was als Grundvoraussetzung für einen Frieden gilt. Zuletzt wurde aber über grundsätzliche Fortschritte in Doha berichtet, bei denen es auch um einen Truppenabzug geht und darum, dass Afghanistan nicht erneut zu einem Rückzugsraum islamistischer Terrorgruppen werden darf.