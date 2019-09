Holocaust-Überlebende gewürdigt

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Überlebenden des nationalsozialistischen Holocausts ein entschiedenes Eintreten Deutschlands gegen neuen Antisemitismus zugesagt. «Mit dem wiederauflebenden Antisemitismus werden wir uns niemals abfinden», sagte er bei der Auszeichnung der Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch mit dem Deutschen Nationalpreis am Dienstag in Berlin. «Wir werden ihn bekämpfen - in unserem Land ebenso wie als Europäer in Europa. Ich bin überzeugt, wir haben die Kraft dazu.»

Die 1925 geborene Lasker-Wallfisch war zusammen mit ihrer Schwester Renate in den Vernichtungslagern Auschwitz und Bergen-Belsen, die sie vor allem dank ihres Mitwirkens im Frauen-Orchester überlebten. Kurz nach Kriegsende emigrierte Lasker-Wallfisch nach Großbritannien, wo sie bis heute lebt. Seit 1994 spricht sie mit Schülern und Jugendlichen in Deutschland über die Gräuel der Nazi-Zeit und die Folgen von Antisemitismus.

Steinmeier sagte zu Lasker-Wallfisch, der vom früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt zusammen mit Gleichgesinnten begründete Deutsche Nationalpreis wolle Verdienste um Deutschland würdigen. «Ihr Bemühen um Verständigung, vor allem mit jungen Deutschen, Ihr Eintreten gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung und für Toleranz, ist so ein Verdienst. Wir danken Ihnen dafür.»

Die deutsche Gesellschaft habe die Verbrechen der Nationalsozialisten viel zu lange verschwiegen und verdrängt, sagte Steinmeier. «Dieses Schweigen war - im wörtlichen Sinn - ein Totschweigen, die Vollendung eines mörderischen Werks. Es erfüllt mich bis heute mit Scham.» Lasker-Wallfisch habe sich über Jahrzehnte gegen dieses Schweigen und Verdrängen gestemmt. «Dass es schließlich gelang, das Totschweigen in diesem Land zu brechen, verdanken wir Menschen wie Ihnen. Wir verdanken es den Überlebenden, die Zeugnis ablegten, die sprachen und schrieben.»

Der von der Deutschen Nationalstiftung verliehene Preis ist mit 30 000 Euro dotiert. Außerdem erhielt die Initiative «JUMU Deutschland» aus Düsseldorf, die sich für ein gutes Zusammenleben von Juden und Muslimen engagiert, den mit 20 000 Euro dotierten Förderpreis.