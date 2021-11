Jubel bei Abschiedsbesuch Merkels in Frankreich

Beaune (dpa) - Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bei ihrem Abschiedsbesuch in Frankreich im Burgund von Präsident Emmanuel Macron und einer jubelnden Menschenmenge empfangen worden. Merkel ging am Mittwochabend in Beaune mit Macron durch das Stadtzentrum, wo zahlreiche Menschen auf sie warteten. Begleitet wurde die Kanzlerin von ihrem Ehemann Joachim Sauer.

Macron überreichte Merkel auch das Großkreuz der Ehrenlegion, die höchste Auszeichnung in Frankreich. Macron und Merkel wollten sich bei dem Treffen auch persönlich austauschen und über internationale Themen sprechen. Merkel ist nur noch geschäftsführend im Amt, endgültig könnte sie im Dezember abtreten. In Berlin verhandeln SPD, Grüne und FDP über die Bildung einer Bundesregierung, Nachfolger Merkels und neuer Bundeskanzler würde bei einer Einigung der SPD-Politiker Olaf Scholz.

Wie der Elyséepalast in Paris mitteilte, stellt der Besuch Merkels den Abschluss einer ertragreichen Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten und der Kanzlerin dar. Macron habe für das Treffen den Burgund wegen seines reichen französischen Erbes gewählt, sowohl in Gestalt historischer Monumente als auch der Weinbaukultur.

Mehr über Deutschland und Europa