Jüdische Kultur in Deutschland wird Welterbe

Fuzhou (dpa) - Zum ersten Mal zeichnete die Unesco jüdisches Kulturgut in Deutschland aus, indem die begehrte Auszeichnung an die sogenannten Schum-Stätten Mainz, Worms und Speyer als eine Wiege des europäischen Judentums ging. . Schum ist eine Abkürzung aus den mittelalterlichen hebräischen Anfangsbuchstaben der Städte. Die Orte werden wegen ihrer kulturellen Bedeutung auch „Jerusalem am Rhein“ genannt

Auch der Niedergermanische Limes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches wurde auf Antrag der Niederlande sowie Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz als neues Welterbe eingestuft. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) traf die Entscheidungen überraschend noch am Dienstag auf seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou. Als Welterbe werden Kultur- und Naturstätten von „herausragendem universellen Wert“ ausgezeichnet.