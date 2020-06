Maas lobt Schutzmaßnahmen für Urlauber

Valencia (dpa) – Zwei Tage nach dem Ende des Corona-Notstands und der Einreisesperre in Spanien besucht Bundesaußenminister Heiko Maas das beliebteste Urlaubsland der Deutschen. Vor seiner Abreise nach Valencia lobte er die Maßnahmen zum Infektionsschutz von Touristen. «Spanien hat sich auf den bevorstehenden Sommertourismus besonders gewissenhaft vorbereitet», sagte er. Die deutschen Urlauber rief er auf, die strengen Regeln zu befolgen und ihren Urlaub «mit der gebotenen Vernunft und Vorsicht» zu genießen.

Maas will in der am Mittelmeer gelegenen drittgrößten Stadt Spaniens die Außenministerin Arancha González Laya treffen. Ihre Regierung hatte am Sonntag nach 14 Wochen den Notstand zur Eindämmung der Corona-Pandemie beendet. Die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich erstmals seit Mitte März wieder im ganzen Land frei bewegen. Gleichzeitig wurden die Grenzen für Besucher geöffnet. Damit entfiel von deutscher Seite auch die Reisewarnung für das beliebte Urlaubsziel.