Maas nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas (SPD) hat in der Aktuellen Stunde des Bundestages den «Raketenterror» der islamistischen Hamas gegen Israel erneut «auf das Allerschärfste» verurteilt. Israel habe das Recht und die Pflicht sich zu verteidigen. Der Außenminister forderte einen sofortigen Stopp der Angriffe auf Israel, die Vereinbarung einer Waffenruhe und anschließend direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern über eine Lösung des Konflikts. Eine solche Lösung müsse es beiden Seiten ermöglichen, selbstbestimmt zu leben. «Wir sind deshalb der festen Überzeugung, dass dies nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung sein kann.»

«Wir sind nicht erst seit einigen Tagen, sondern wir sind schon länger Teil aller Bemühungen, die dorthin führen sollen», sagte Maas weiter. «Dies geschieht jetzt durch die Entsendung des EU-Sonderbeauftragten Koopmans in die Region, die wir gestern beim EU-Sonderrat beschlossen haben, und vor allem durch die Vermittlungsbemühungen, die wir selbst in den letzten Tagen, aber auch schon darüber hinaus getätigt haben in intensiven Gesprächen mit Israelis und Palästinensern, aber auch mit den Vereinigten Staaten, unseren europäischen Partnern und mit Ägypten, Jordanien und auch Katar und anderen, die Einfluss auf beide Parteien haben.»

Vor diesem Hintergrund plant Maas eine Reise nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. «Mein Plan ist, dass ich heute Nacht nach Israel fliege und Gespräche in Jerusalem und in Ramallah führe», sagte Maas am Mittwoch in Berlin.