Maas verurteilt Militärputsch in Myanmar

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Militärputsch in Myanmar scharf verurteilt und die sofortige Freilassung der festgenommenen Menschen gefordert. «Mit den militärischen Handlungen werden die bisher erreichten Fortschritte auf dem Weg zu einem demokratischen Wandel in Myanmar aufs Spiel gesetzt», sagte Maas am Montag in Berlin. In dem südostasiatischen Land hatte das Militär in der Nacht die zivile Führung um die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi entmachtet und einen einjährigen Ausnahmezustand verhängt.

Das Militär müsse den demokratischen Willen der Bevölkerung respektieren, das Ergebnis der Wahlen vom 8. November 2020 anerkennen und die Arbeit der gewählten, verfassungsmäßigen Institutionen wieder zulassen, forderte Maas. Dazu müssten die verhafteten Mitglieder aus Regierung und Parlament, zu denen Aung San Suu Kyi und Staatspräsident Win Myint gehören, umgehend freigelassen und der Ausnahmezustand wieder aufgehoben werden.

