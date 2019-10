Mehr Hilfe für Rebellengebiet Idlib

Berlin/Damaskus (dpa) - Wegen der humanitären Not in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib hat Deutschland seine Hilfe für die Region ausgeweitet. In diesem Jahr seien bisher Mittel in Höhe von 42 Millionen Euro bereitgestellt worden, teilte das Auswärtige Amt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland demnach 37 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in dem Gebiet ausgegeben. Mit dem Geld sollten vor allem die Grundbedürfnisse von Binnenvertriebenen und der lokalen Bevölkerung sichergestellt werden.

Die Region um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens ist das letzte große Rebellengebiet des Bürgerkriegslandes. Die Truppen der syrischen Regierung hatten im April eine Offensive begonnen, die von ihrem Verbündeten Russland mit Luftangriffen unterstützt wird. Den UN zufolge wurden seitdem mehr als 500 000 Menschen vertrieben. Die schon zuvor katastrophale humanitäre Lage habe sich durch die Regimeoffensive weiter verschärft, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

In dem Gebiet leben rund drei Millionen Menschen, mehr als die Hälfte davon Vertriebene. Viele von ihnen harren in provisorischen Zelten auf Feldern oder in Olivenbaumhainen aus. Die humanitäre Krise wird dadurch verschärft, dass syrische und russische Luftangriffe immer wieder auch Kliniken und andere lebenswichtige Infrastruktur treffen. Kritiker der syrischen Regierung und ihrer Verbündeten werfen ihnen Absicht vor. Ein deutscher Vorstoß für eine Waffenruhe in Idlib im UN-Sicherheitsrat scheiterte im September am Widerstand Russlands.

Die benachbarte Türkei befürchtet einen Ansturm von Flüchtlingen auf ihre Grenze und weiter Richtung Europa, sollte die Offensive weitergehen. Deutschland unterstützt in Idlib vor allem Projekte in den Bereichen Gesundheit, Wasserversorgung, Unterkünfte und Hilfsgüter. Gefördert wird auch die Rettungsorganisation Weißhelme.

Dominiert wird das Gebiet Idlib von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Schams (HTS). Syrien und Russland argumentieren, sie bekämpften mit der Offensive auf die Region Terrorgruppen.