Aktuell: News aus Deutschland

Merkel: Gespräche auch nach Kündigung des INF-Vertrags

Berlin (dpa) - Die US-Regierung steigt aus dem INF-Vertrag mit Russland zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen aus. Das gab das Weiße Haus am Freitag in Washington bekannt und betonte, dies werde in sechs Monaten in Kraft treten. Bundeskanzlerin Angela Merkel will auch nach der Aufkündigung des INF-Vertrags den Gesprächsfaden zu Russland nicht abreißen lassen. Man wolle alles tun, um die noch verbleibende sechsmonatige Frist zu Gesprächen mit Moskau zu nutzen, sagte die Kanzlerin am Freitag in Berlin am Rande eines Treffens mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan. Russland habe den Vertrag verletzt, deswegen müsse man mit Moskau weiter reden. Das «Gesprächsfenster» müsse offengehalten werden.