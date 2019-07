Milliarden für die Bahn

Berlin (dpa) Der Bund und die Deutsche Bahn wollen nach den Worten von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mehr in die Schiene investieren. «Wir haben mit der Deutschen Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene vereinbart, das es je in Deutschland gab», erklärte der CSU-Politiker am Freitag in Berlin. «Wir wollen die Investitionen in die Modernisierung und den Erhalt massiv steigern und für einen Zeitraum von 10 Jahren festschreiben.»

Angestrebt werde ein leistungsfähiges, hochwertiges Schienennetz als Grundlage für «aktiven Klimaschutz» im Verkehr. ««Ziel ist es, die Qualität des Schienennetzes zu sichern und Nachholbedarf bei der Instandhaltung abzubauen, etwa von überalterten Anlagen. Zudem wird die Barrierefreiheit vorangetrieben und der Zustand der Eisenbahnbrücken verbessert.»

Bund und Bahn hätten sich auf wesentliche Regelungen für eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung verständigt, so Scheuer. Das Gesamtvolumen einer neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung betrage 86,2 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren. Die Vereinbarung regele die Investitionen in die Modernisierung und den Erhalt des deutschen Schienennetzes und solle ab Beginn des kommenden Jahres gelten.

Der Bund trage von den Gesamtmitteln 62 Milliarden Euro, also 6,2 Milliarden Euro pro Jahr. Dies ist laut Scheuer eine Steigerung gegenüber der bisherigen Vereinbarung um 59 Prozent. Hinzu kämen Eigenmittel der Deutschen Bahn in Höhe von 24,2 Milliarden Euro. Der Vertragsentwurf werde nun fertig gestellt, um das parlamentarische Verfahren einzuleiten. Der Bundestag muss der Vereinbarung zustimmen.