Milliardenbetrag für Afghanistan

Genf (dpa) - Die internationale Gemeinschaft fördert das von Gewalt, Dürren und der Coronavirus-Pandemie schwer getroffene Bürgerkriegsland Afghanistan weiter mit Milliardenhilfen. Bei der internationalen Geberkonferenz in Genf wurde aber klar, dass weniger Geld zusammenkommen dürfte als bei der Konferenz 2016. Damals waren es gut 15 Milliarden Dollar.

Insgesamt versprachen die Geberländer nach Angaben der finnischen Gastgeber etwa drei Milliarden Dollar (rund 2,5 Mrd Euro) für das kommende Jahr. Sie knüpften Zahlungen darüber hinaus aber an Bedingungen. Dazu gehörte auch Deutschland. Bundesaußenminister Heiko Maas versprach für 2021 «bis zu 430 Millionen Euro». «Wir wollen ein vergleichbares Niveau in den Jahren bis 2024 aufrechterhalten, wenn die Umstände dies erlauben», sagte der SPD-Politiker via Videolink.

Afghanistan müsse Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wahren, verantwortungsvolle Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung umsetzen und die Menschenrechte, insbesondere die Rechte von Frauen und Minderheiten, achten, sagte Maas.