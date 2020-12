Neues Kontrollsystem für Einfuhr von Konfliktmineralen

Hannover (dpa) - Über weltweite Lieferketten gelangen sie in Handys und Autos, und schlimmstenfalls tragen sie zur Finanzierung von Bürgerkriegen und Menschenrechtsverletzungen bei - sogenannte Konfliktminerale wie Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Die Europäische Union will vom Jahr 2021 an mit neuen Pflichten für die Importeure sicherstellen, dass die Herkunft der Rohstoffe, die in Europa verarbeitet werden, sauber ist. Auch in Deutschland wurde dafür eine neue Kontrollstelle geschaffen, genannt Deksor (Deutsche Kontrollstelle EU-Sorgfaltspflichten in Rohstofflieferketten).

«Das Problem der Konfliktminerale ist seit mehr als 20 Jahren bekannt», sagt Deksor-Leiter Matthias Beier. Er erklärt, dass der Abbau von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold besonders anfällig sei für Menschenrechtsverletzungen. «Das liegt vor allem daran, dass diese Erze im nicht-industriellen Kleinbergbau abgebaut werden.» Auf Tantal treffe das in mehr als 60 Prozent der Fälle zu, auf Zinn in etwa 50 Prozent. Bei Gold und Wolfram seien die Quoten niedriger, dennoch gebe es Risiken wie illegale Abgaben, niedrige Arbeitsstandards, der Abbau in Handarbeit oder sogar Kinderarbeit. Betroffen seien vor allem ärmere Länder in Afrika, Asien sowie Mittel- und Südamerika.

