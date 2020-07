Oberste Priorität für Klima

Berlin/Brüssel (dpa) - Die EU-Umweltminister haben sich darauf geeinigt, die umwelt- und klimapolitischen Ziele im Jahr 2020 als oberste Priorität zu behandeln. «Wir sind uns alle einig, dass die Klima- und Umweltkrise nicht an Relevanz verloren hat», sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag zum Abschluss eines informellen zweitägigen Treffens der EU-Umweltminister in Berlin. «Ganz im Gegenteil: Die Pandemie hat uns klar gezeigt, wie verletzlich unsere Wirtschaften und Gesellschaften sind.»

Direkt bei der ersten Videokonferenz zum Auftakt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft habe man sich mit dem Thema «Green Recovery» beschäftigt. Die Umweltministerin sagte, der Klimaschutz werde trotz der Corona-Pandemie weiter verfolgt. Während der deutschen Ratspräsidentschaft solle zudem das Klimaziel der EU angehoben werden. Dafür will Schulze besonders den direkten Austausch unter den EU-Mitgliedsländern fördern.

Derzeit ist das Ziel, 40 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 auszustoßen als 1990. Schulze ist dafür, es auf 55 Prozent anzuheben, die EU-Kommission hat 50 bis 55 Prozent vorgeschlagen. 2050 solle die EU klimaneutral werden, also unterm Strich gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen.

