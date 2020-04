Oktoberfest wegen Corona abgesagt

München (dpa) - Das Oktoberfest in Bayerns Hauptstadt München findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Das gaben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag bekannt. „Es tut uns weh, es ist unglaublich schade“, sagte Söder. Ein Fest in der Größe, mit der Internationalität und unter den Bedingungen bedeute jedoch eine zu hohe Ansteckungsgefahr.

Das in Bayern „Wiesen“ genannte Oktoberfest gilt als größtes Volksfest der Welt. Es sollte vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden. Rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt wurden in den Bierzelten auf dem Festplatz „Theresienwiese“ erwartet. Die Absage ist für die Wirtschaft ein schwerer Schlag. Die Wiesn 2019 hatte nach Angaben der Stadt einen Wirtschaftswert von rund 1,23 Milliarden Euro. Bereits 1854 und 1873 war das Oktoberfest wegen einer Suche abgesagt: Damals grassierte die Cholera in München. Während der Weltkriege wurde das Volksfest ebenfalls gestrichen, genauso 1923 in der Phase der Hyperinflation.