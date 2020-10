Pandemie behindert Integration

Berlin (dpa) - Wegen Corona sind auch viele Maßnahmen zur Integration von Zuwanderern in Deutschland ins Stocken geraten. Darauf haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU) hingewiesen und gleichzeitig zu Integrationsanstrengungen auch in schwierigen Zeiten der Pandemie aufgerufen.

Anlass war der 12. Integrationsgipfel. Merkel, Widmann-Mauz und rund 130 Vertreter von Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, aus Wirtschaft, Politik und Sport berieten diesmal per Videokonferenz über aktuelle Themen der Integrationspolitik. Die Integrationsgipfel wurden 2006 ins Leben gerufen. Konkret ging es diesmal unter anderem darum, wie etwa Sprachkurse auch unter Pandemiebedingungen stattfinden können.

Merkel rief dazu auf, das Thema Integration auch in Corona-Zeiten im Blick zu behalten. «So aufmerksam wie wir sein müssen, um Gesundheit und das Leben unserer Mitmenschen zu schützen, so aufmerksam müssen wir eben zugleich sein, dass auch der Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit stark bleibt», sagte die Kanzlerin.