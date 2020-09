Scheeren baut wieder in China

Shenzhen (dpa) - Der deutsche Stararchitekt Ole Scheeren baut für den chinesischen Telekomriesen ZTE in Shenzhen eine innovative Konzernzentrale in Form einer «Welle». Das «Shenzhen Wave» genannte Projekt entsteht an prominenter Stelle am Ufer der Bucht der südchinesischen Metropole gegenüber von Hongkong, wie Scheeren der Deutsche Presse-Agentur in Peking berichtete. Eine gewundene Welle geht durch das 75 Meter hohe Gebäude, hebt es vom Boden ab, verbindet die Geschosse und wölbt sich oben aus dem Dach.

«Die Menschen können sich vertikal und diagonal durch das Gebäude bewegen», sagte Scheeren. «Die Welle ist der Verbindungsraum, der das Miteinander verschmilzt.» Es gehe darum, «einen positiven Raum für sozialen Austausch zu schaffen», sagte der Mann, der bekannt ist für den preisgekrönten CCTV-Tower und das Guardian Kunstzentrum in Peking sowie den Wohnkomplex Interlace in Singapur oder das Hochhaus Maha Nakhon in Bangkok.